Венесуела займає перше місце в світі за розвіданими запасами нафти. Перше. Місце. При населенні близько 30 мільйонів людей, при адекватному керівництві, вона могли б жити не гірше ніж інші нафтові країни.

Але не живе. Бо вже багато років Венесуелою керують комуністи-марксисти, які ворогують з бізнесом, націоналізували всю видобувну промисловість і в результаті привели країну до голодних бунтів.

Чому подібна ситуація вигідна Росії і чому Путін так активно "впрягається" за Мадуро? На даний момент Венесуела добуває нафти приблизно в 4-5 разів менше ніж Росія, при тому що розвіданих запасів нафти у Венесуели в 4 рази більше ніж у РФ.

Уявіть ситуацію, коли до влади там прийдуть праві капіталісти, чи хоча б центристи, повернуть права приватному бізнесу, закличуть в країну інвесторів, дозволять американським та європейським компаніям видобувати нафту, що станеться тоді з російською економікою? Вона помре. Ну або мінімум дуже сильно постраждає. Бо навідміну від арабських монархій і Канади, нічого окрім видобутку нафти та газу російський уряд світу запропонувати не може.

Навіть зброя вже не продається так як хотілося б, а з іншим не склалося. Тому якщо треба, Путін і там війну почне силами своїх ПВК, бо головне для нього, щоб Венесуела залишалась в тому жалюгідному стані, до якого її довели ліві популісти, а він і далі міг збагачувати себе і своїх друзів торгуючи енергоресурсами. Тому радіти за повсталих La Vinotinto (кличка венесуельских вболівальників) поки рано, їм і їхнім союзникам треба провести колосальну роботу, щоб виправити ситуацію і утримати країну від повного краху.

А історія Венесуели це урок українським популістам, які люблять поговорити про націоналізацію і про "злих капіталстів", які хочуть вкрасти нашу землю\газ\метал\душу - результатом подібних кроків завжди стає зубожіння, і не фейкове, а реальне.

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