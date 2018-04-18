"Были отношения": Медведчук объяснил, почему стал кумом Путина и жены Медведева

Лидер организации "Украинский выбор", представитель Украины на переговорах в Минске Виктор Медведчук заявил, что взял в кумовья главу РФ Владимира Путина и жену премьера Дмитрия Медведева Светлану на основании дружественных отношений.

Они крестили его дочь Дарью в 2004 году, рассказал политик в интервью журналистке DW Жанне Немцовой.

"Во-первых, у меня тогда были отношения дружеские с господином Медведевым, мы были главами администраций... У меня были нормальные деловые отношения с господином Путиным... Этот вопрос по поводу того, что - это был 2004 год - у меня родилась дочь 20 мая. А вот где-то там осенью был разговор, я обратился с такой просьбой, и они согласились с этим", - сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", Медведчук заявил, что использует доверительные отношения с главой РФ Владимиром Путиным "в интересах Украины".