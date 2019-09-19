"Будете по Крымскому мосту убегать!" Украинский журналист затроллил пропагандиста РФ в прямом эфире

Корреспондент телеканала ATR Олег Борисов в прямом эфире потроллил журналиста российского пропагандистского телеканала "Крым 24".

Видео было выложено в сети. Это произошло в кулуарах на совещании ОБСЕ по правам человека. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Российский журналист сначала вступил в словесную перепалку с корреспондентом телеканала ATR, а затем попытался убежать от неудобных вопросов.

Украинский журналист затроллил пропагандиста РФ в прямом эфире Скриншот с видео

"Сколько стоит быть рабом в стране?" – спросил представитель крымскотатарского телеканала. Россиянин ответил колкостью, а затем презентовал коллеге монету с Крымским мостом.

В конце диалога украинский журналист сказал ему, что именно по Крымскому мосту россияне будут возвращаться обратно в Россию.

"Крымский мост", спасибо вам за него огромное, вы будете по нему возвращаться обратно туда. Мы на эту камеру с удовольствием снимем, как вы все будете бежать из Крыма, и как туда будут возвращаться все те, кто сейчас депортирован", – отметил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский пропагандист, политолог Алексей Мартынов устроил истерику на российском пропагандистском телевидении из-за украинских исторических личностей.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!