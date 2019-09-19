"Будете по Крымскому мосту убегать!" Украинский журналист затроллил пропагандиста РФ в прямом эфире

Корреспондент телеканала ATR Олег Борисов в прямом эфире потроллил журналиста российского пропагандистского телеканала "Крым 24".
Видео было выложено в сети. Это произошло в кулуарах на совещании ОБСЕ по правам человека. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Российский журналист сначала вступил в словесную перепалку с корреспондентом телеканала ATR, а затем попытался убежать от неудобных вопросов.
Украинский журналист затроллил пропагандиста РФ в прямом эфире
Скриншот с видео
"Сколько стоит быть рабом в стране?" – спросил представитель крымскотатарского телеканала. Россиянин ответил колкостью, а затем презентовал коллеге монету с Крымским мостом.
В конце диалога украинский журналист сказал ему, что именно по Крымскому мосту россияне будут возвращаться обратно в Россию.
"Крымский мост", спасибо вам за него огромное, вы будете по нему возвращаться обратно туда. Мы на эту камеру с удовольствием снимем, как вы все будете бежать из Крыма, и как туда будут возвращаться все те, кто сейчас депортирован", – отметил журналист.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский пропагандист, политолог Алексей Мартынов устроил истерику на российском пропагандистском телевидении из-за украинских исторических личностей.
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