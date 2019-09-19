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19 сентября • обновлено в 12:40
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"Будете по Крымскому мосту убегать!" Украинский журналист затроллил пропагандиста РФ в прямом эфире

1.7т Читать материал на украинском

Корреспондент телеканала ATR Олег Борисов в прямом эфире потроллил журналиста российского пропагандистского телеканала "Крым 24".

Видео было выложено в сети. Это произошло в кулуарах на совещании ОБСЕ по правам человека. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Российский журналист сначала вступил в словесную перепалку с корреспондентом телеканала ATR, а затем попытался убежать от неудобных вопросов.

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Украинский журналист затроллил пропагандиста РФ в прямом эфире

Украинский журналист затроллил пропагандиста РФ в прямом эфире

Скриншот с видео

"Сколько стоит быть рабом в стране?" – спросил представитель крымскотатарского телеканала. Россиянин ответил колкостью, а затем презентовал коллеге монету с Крымским мостом.

В конце диалога украинский журналист сказал ему, что именно по Крымскому мосту россияне будут возвращаться обратно в Россию.

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"Крымский мост", спасибо вам за него огромное, вы будете по нему возвращаться обратно туда. Мы на эту камеру с удовольствием снимем, как вы все будете бежать из Крыма, и как туда будут возвращаться все те, кто сейчас депортирован", – отметил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский пропагандист, политолог Алексей Мартынов устроил истерику на российском пропагандистском телевидении из-за украинских исторических личностей.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крымский мост
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Соболева Марина
Соболева Марина
атр глупцы )).Не хотят видеть очевидное - крымчане уплыли вместе с островом в Россию и счастливы !
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Свежо предание, да не верится вообще. И жалкие потуги выеживаться Олежика выглядели нелепо.
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70rus xxx
70rus xxx
Смех и грех.Молодец,"Обоз",скучать не даешь."Сколько стоит быть рабом в стране?"....Вот это затролил,так затролил.Бгг.Еще б спросил-почем опиум для народа и есть ли жизня на Марсе?
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