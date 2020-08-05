31 июля, Евгений Лебедев, владелец нескольких британских СМИ и сын российского олигарха Александра Лебедева, стал членом британского парламента благодаря его давнему другу премьеру Борису Джонсону.

Данное событие означает, что скорее всего Джонсон и другие британские политики имеют информацию о решающем влиянии России на результат референдума о членстве Великобритании в ЕС, в ходе которого Джонсон был одним из лидеров движения за выход. Иначе объяснить такое решение британского премьера и бездействие оппозиции крайне сложно.

Нет, Джонсон не первый премьер-министр Великобритании, который попросил королеву предоставить своему другу и владельцу СМИ титул лорда, что автоматически делает обладателя этого титула членом парламента (в Палате лордов). Предыдущие премьеры тоже так делали. Но, вот что сразу вызывает подозрение, так это три вещи: 1) биография Лебедева; 2) период времени, в который Джонсон принял это решение; 3) отсутствие противодействия со стороны других политиков.

Во-первых, две недели назад в Великобритании был опубликован долгожданный доклад от парламентского комитета по вопросам нацбезопасности о вмешательстве России во внутреннюю политику и выборы в Великобритании, который должен был быть опубликована еще в октябре 2019-го, но Джонсон задержал его публикацию на 8 месяцев — самая длительная задержка публикации доклада в истории комитета. Более того, была опубликована отредактированная версия. Однако, в докладе недвусмысленно написано, что "Россия регулярно вмешивается в британскую политику, а российские бизнесмены имеют тесные связи с британской политической элитой, но невозможно оценить, повлияло вмешательство России на результат референдума о выходе из ЕС, поскольку правительство не позволило провести расследование по этому вопросу."

Во-вторых, из опубликованных в июне финансовых отчетов Консервативной партии, лидером которой является Джонсон, стало известно о массовых поступлениях денег в партию от российских олигархов. Например, только за первое полугодие 2020-го года, гражданка Великобритании и жена экс-министра финансов РФ Владимира Чернухина перевела на счет партии 335,000 фунтов. В сумме, с 2012-го года она передала партии более 1,7 миллиона фунтов – самое больше поступление от женщины в истории британской политики. А вот например член парламента от оппозиционной Лейбористской партии лорд Понсонби является директором российской нефтегазовой компании RNG.

В-третьих, в 2018-м году два офицера российских спецслужб попытались убить гражданина Великобритании Сергея Скрипача на территории страны использовав яд, в результате чего погибла невинная гражданка Великобритании, а еще несколько человек (включая офицера полиции) были госпитализированы с отравлением.

А что говорит биография Лебедева? Его отец Александр является экс-агентом КГБ (вел агентурную деятельность в Лондоне в 1988-92 годах) и российским олигархом, который публично поддержал аннексию Крыма, тогда как британское правительство ее не признает и считает полуостров оккупированной территорией.

Учитывая все вышесказанное, на сегодняшний день, предоставление места в парламенте явному агенту влияния Москвы является наименее логичным решением для британского премьера, поскольку это выглядит как попытка Джонсона отбелить абсолютно ужасную репутацию России, несмотря на очевидный удар по своей личной репутации и национальной безопасности Великобритании. А значит, британский премьер явно что-то скрывает и готов пожертвовать многим, чтобы оставить это в секрете.

Однако, скрывает что-то не только он один, ведь даже оппозиционные партии в британском парламенте не спешат начинать углубленное расследование о вмешательстве России в референдум 2016-го года и влиянии российского капитала в страну. Известно точно только то, что множество британских политиков из разных партий брали и продолжают брать грязные российские деньги, в то время как Кремль вносит свои коррективы в британскую политику и раскалывает Европу.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.