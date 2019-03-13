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Brexit: названа окончательная дата выхода Британии из ЕС

1.6тЧитать материал на украинском

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия покинет Европейский Союз (Brexit) 29 марта.

По его словам, парламент может не поддержать выход из ЕС без сделки, сообщает Reuters.

"Вполне возможно, что парламент проголосует за то, чтобы символически заявить, что не хочет заключать сделку, но по закону Великобритания покинет ЕС 29 марта", - сказал он.

Brexit: названа окончательная дата выхода Британии из ЕС

Politico.eu

В свою очередь, еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер рассчитывает, что Великобритания решит отложить выход из Европейского Союза.

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"Тогда мы увидим, какие для этого будут причины, и мы благосклонно их рассмотрим", - сказал он, передает Die Zeit.

Еврокомиссар выразил оптимизм, что продолжение процесса выхода позволит принять соглашение о Brexit между Лондоном и Брюсселем. "В любом парламенте бывает движение, в том числе в британском", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Brexit
Место
Великобритания
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Dell Alex
Dell Alex
"Последнее китайское предупреждение"? "Ну вот теперь - точно!"? ))))))))))
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