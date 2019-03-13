Brexit: названа окончательная дата выхода Британии из ЕС

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия покинет Европейский Союз (Brexit) 29 марта.

По его словам, парламент может не поддержать выход из ЕС без сделки, сообщает Reuters.

"Вполне возможно, что парламент проголосует за то, чтобы символически заявить, что не хочет заключать сделку, но по закону Великобритания покинет ЕС 29 марта", - сказал он.

Politico.eu

В свою очередь, еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер рассчитывает, что Великобритания решит отложить выход из Европейского Союза.

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"Тогда мы увидим, какие для этого будут причины, и мы благосклонно их рассмотрим", - сказал он, передает Die Zeit.

Еврокомиссар выразил оптимизм, что продолжение процесса выхода позволит принять соглашение о Brexit между Лондоном и Брюсселем. "В любом парламенте бывает движение, в том числе в британском", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.

25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

Согласно пунктам договора, Великобритания должна выйти из ЕС в марте 2019 года. Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.

По мнению эксперта-международника, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.

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