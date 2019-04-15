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"Больше общаться с Россией": в НАТО обеспокоились скрытностью Москвы

1.5тЧитать материал на украинском

Странам Запада необходимо поддерживать более тесные контакты с Россией, чтобы лучше понимать намерения друг друга.

Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти, передает "РИА Новости". По его мнению, недостаточно активный диалог между державами может привести к вооруженной конфронтации.

"Во времена холодной войны мы понимали сигналы друг друга. Мы разговаривали. Меня беспокоит то, что сегодня мы не знаем их (россиян – Ред.) так же хорошо", — сказал он.

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"Больше общаться с Россией": в НАТО обеспокоились скрытностью Москвы

PolitPuzzle.ru

При этом Скапаротти акцентировал внимание на том, что общение и взаимодействие сторон является "важной частью сдерживания".

"Поэтому я думаю, что нам нужно больше общаться с Россией. Это гарантировало бы, что мы понимаем друг друга и почему мы делаем то, что делаем", — пояснил главнокомандующий.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАТО усилил свою боевую группу в Эстонии четырьмя многоцелевыми британскими вертолетами AW159 Wildcat.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Россия
Теги
ЕвросоюзНАТО
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