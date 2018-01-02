Главная политическая проблема сейчас – что делать с президентскими выборами, которые, конечно, никакие не выборы. Развилка очень простая: идти и голосовать за кого-либо из демократических кандидатов (фактически, против Путина) или же участвовать в бойкоте, забастовке: как ни назови, а по сути – не ходить.

Я понимаю, что даже среди моих сторонников диаметрально противоположные мнения: но я хочу изложить свои аргументы – почему я считаю, что участие лучше неучастия.

Первое: и мировой, и тем более российский опыт показывают, что бойкот, увы, почти не способен повлиять на результат выборов и изменить что-то в стране. Вот, почитайте исследования более 170 кампаний в мире, где оппозиция пыталась использовать такую тактику. Эффективен бойкот был только в 5 случаях. Исключительно там, где существовал порог явки в сочетании с массовым протестом. Тогда агитация за бойкот имела смысл, так как при низкой явке выборы признавались несостоявшимися.

В России при раннем Путине был порог явки, но в середине нулевых его отменили. У нас даже нет графы "против всех". По сути, неучастие в выборах никак не угрожает пятому сроку Путину - этого просто не заметят. Ну, будет явка не 70%, а 60%. На выборах мэра в Москве была около 32%, и что?!

Ровно так эту забастовку не заметили и в Свердловской области во время последних выборов губернатора, к которым не был допущен Евгений Ройзман. Что, разве теперь регионом управляет кто-то другой, а не все тот же Куйвашев? Ну тут хотя бы можно понять логику бойкота: других демократических кандидатов, кроме Ройзмана, не было.

Чем меньше людей приходит на выборы – тем больше процент за кандидата от власти. А легитимность… Про нее в телевизоре все объяснят Киселев с Соловьевым. Есть разбор этого аргумента от координатора "Голоса" Виталия Аверина.

В ответ я обычно слышу логичный аргумент – а зачем ходить, если мы все равно ни на что не можем повлиять? Ведь мы же не верим в то, что Путин сейчас добровольно отдаст власть? Не верим, но выборы – это тот политический момент, которым нельзя не воспользоваться. Я воспринимаю их как трамплин, как тренировку и возможность создать инфраструктуру для дальнейших кампаний, на которых все еще есть реальный шанс победить: выборы мэра Москвы, Мосгордумы, глав регионов и региональных законодательных собраний. После муниципальных выборов в Москве, которые, к сожалению, многие тоже бойкотировали, у нас появились 267 независимых депутатов, большинство в 17 районах, почти 50 тысяч сторонников, поддержавших кампанию. При подготовке к мэрским выборам пропускать нынешний ход – это порадовать противника.

А теперь о конкретно моем решении – поддержке кандидата от "Яблока". Григорий Явлинский был единственным федеральным политиком, поддержавшим меня на выборах в Госдуму, а также нашу муниципальную кампанию в Москве. Никто другой нам не помог. А мы – вместе – объединились и добились успеха в столице. Поэтому и по-человечески, и по-политически я считаю правильным поддержать его сейчас, чтобы как можно больше людей смогли услышать те правильные и необходимые для страны вещи, которые он говорит. Ведь "выборы" – это та же трибуна: вас слышат не только ваши сторонники, но и множество других людей, даже получающих информацию только из телевизора.

На съезде "Яблока" я рассказал об этом подробнее. Посмотрите это видео, и если мои аргументы покажутся вам убедительными, то приходите тоже поддержать выдвижение Григория Явлинского своей подписью.

P.S.: В Москве на этих выборах я вскоре предложу вариант, который, надеюсь, станет компромиссным для всех: и сторонников бойкота, и сторонников голосования. Он даст нам возможность использовать выборы, тогда как обычно на выборах используют нас. Попробуем перевернуть эту доску – но прошу набраться терпения до окончания праздников. С Новым годом!