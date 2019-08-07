Бизнес, оружие и церковь: чего ожидать от визита Зеленского в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский 7-8 августа осуществит визит в Турцию.

В Анкаре запланированы переговоры с президентом Реджепом Эрдоганом, встречи с диаспорой, турецкими бизнесменами и Вселенским Патриархом Варфоломеем I в Стамбуле. OBOZREVATEL разбирался в особенностях этой поездки и ее значении.

Дипломатический советник 5-го президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев считает, что запланированный визит Зеленского в Турцию – одного из ключевых стратегических партнеров Украины – это "своевременное решение президента". "Следует установить доверительный личный контакт с другом нашего государства – Эрдоганом. Углубление отношений с Анкарой – весомый фактор экономического развития Украины, усиления военного и оборонного потенциала, поддержки по Крыму", – написал Елисеев в своем Twitter.

Візит до Туреччини - одного з ключових стратегічних партнерів України - доречне рішення президента. Слід встановити довірливий особист контакт з другом держави - Ердоганом. Поглиблені відносин з Анкарою - вагомий фактор економрозвитку, посилення військового і безпекового потенціалу, підтримки по Криму — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) August 5, 2019

Предпосылки визита

Зеленский едет в Турцию в качестве президента не впервые: сразу после победы во втором туре 21 апреля он отправился отдыхать на турецкий курорт – в Бодрум. Но тогда у него отсутствовал официальный президентский статус – визит состоялся еще до инаугурации.

Это не помешало президенту Турции Эрдогану позвонить Зеленскому по телефону и поздравить его с победой. А также побеспокоиться о его охране: турецкое издание Hurriyet написало, что приезд победителя выборов "ввёл Бодрум в состояние стресса" – по приказу Эрдогана местные власти обеспечили новоизбранному президенту повышенные меры безопасности.

Интересный факт: Петр Порошенко сразу после поражения во втором туре запросил телефонный разговор с турецким президентом – ведь между лидерами Турции и Украины сложились почти дружеские отношения, страны помогали друг другу, был установлен личный контакт. Однако неожиданно турецкая сторона ответ на запрос о разговоре не дала – и моментально состоялся звонок турецкого лидера новоизбранному президенту Зеленскому. У Эрдогана появился новый украинский друг.

Чего ждать

В ходе визита президента Украины планировалось посещение технопарка в Стамбуле и встреча с турецкими бизнесменами.

Турецкому бизнесу нужны новые рынки – украинский в том числе. И с Зеленским у турецких инвесторов может появиться вера в Украину. Дело в том, что хотя для Турции новый украинский президент – это достаточно необычно, но он уже успел завоевать симпатию турецких СМИ.

Такое воодушевление к ему появилось, в том числе, после визита президент в Днепр, где Зеленский предложил первому замглавы облсовета Святославу Олейнику без тендера заключить договор с турецкой компанией "Онур" на ремонт Южной объездной дороги.

"Скажи, пожалуйста, как сделать эту дорогу. Не говорить о проблемах, а просто сделать эту дорогу... Можно взять одного нормального... Я не знаю... турецкую компанию, которая строила..."Онур". Нормальная ж компания? Так дайте им заказ!" – вычитывал Зеленский Олейника.

Однако ждать от визита серьезных прорывов в виде подписанных межгосударственных проектов не следует. Так, в СМИ появилась информация о возможном подписании Зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.

Переговоры по этому поводу длятся уже 8 лет. И по состоянию на 2018 год соглашение было готово, по словам посла Украины в Турции, "более чем на 90%". Несогласованными оставались несколько чувствительных вопросов, которые нуждаются в компромиссных решениях с обеих сторон – прежде всего в сфере сельского хозяйства, телекоммуникаций и электронной коммерции.

По информации OBOZREVATEL, подписания договора о ЗСТ во время визита президента Зеленского в Турцию не произойдет. "До сих пор остаются несогласованными несколько основных для нас и для них (Турции. – Ред.) товарных позиций. И даже если будет принято политическое решение о подписании, то оно не будет соответствовать нашим национальным интересам", – рассказал изданию собеседник в правительстве.

Смысловое наполнение визиту способен придать разве что только "Укроборонпром". Оборонщики Украины могут подписать несколько контрактов об углублении сотрудничества в сфере ОПК с частными (а не государственными) турецкими компаниями. Посещение президентом Зеленским одной из таких фирм – Baykar Makina – также желанно украинской стороной. Напомним, в начале 2019 года именно она поставила в Украину ударные беспилотники Bayraktar TB2.

С другой стороны, соглашение о предоставлении Турцией прямой финансовой помощи Украине на закупку военного оснащения украинской армии, которое подписывают каждый год начиная с 2016, – под вопросом. Напомним, по нему турецкая сторона выделает 9 млн лир (по новому курсу - чуть меньше 2 млн долларов) на приобретение вооружения для ВСУ.

Гідне завершення року - другий рік поспіль підписуємо з ТР Угоду про надання укр армії допомоги у ц.р. у розмірі близько 3 млн. USD- стратегічне партнерство в дії, допомога розрахована на 5 років із щорічним виділенням коштів pic.twitter.com/0oNXQA3MBp — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 20, 2017

При этом важным знаком внимания турецкой стороны к новому украинскому президенту можно считать запланированное выступление Владимира Зеленского перед турецкими послами за границей, которых собирают в Анкаре на ежегодное совещание.

Диаспора

В рамках визита запланирована встреча Зеленского с представителями украинской и крымскотатарской общин. Атмосфера и задаваемые вопросы на этой встрече могут быть довольно интересными – ведь на президентских выборах украинцы Турции отдали предпочтение конкуренту Зеленского Петру Порошенко – 55,71% (910 проголосовавших).

Правда, на внеочередных парламентских выборах преимущество Порошенко было уже не таким очевидным: из трех избирательных участков "Европейская солидарность" победила на двух (в Стамбуле и Анталье), а вот в Анкаре (где находится посольство Украины) – победа досталась "Слуге народа".

Церковный вопрос

"Огромное значение во время турецкого вояжа будет иметь первая встреча Зеленского с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Именно от ее результатов и сигналов новой украинской власти будет зависеть дальнейшая динамика развития Православной церкви Украины – одного из столпов украинской независимости", - уверен Елисеев.

Велике значення під час турецького вояжу матиме перша зустріч Зеленського з Вселенським Патріархом Варфоломієм. Саме від її результатів та сигналів нової укр влади залежатиме подальша динаміка розвитку Православної церкви України - одного з стовпів української незалежності. — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) August 5, 2019

Встреча Зеленского и Варфоломея состоится на фоне усилий, которые РПЦ и ее филиал в Украине продолжают осуществлять для нивелирования автокефалии украинской церкви: все это время они продолжали присылать "гонцов" в Стамбул, доносили сигналы российской пропаганды и т.п. А также на фоне церковного раскола внутри самой ПЦУ, которую осуществил Филарет.

Таким образом, главная интрига встречи Зеленского и Варфоломея – продолжит ли новый украинский президент курс на создание поместной украинской церкви, который вел его предшественник Петр Порошенко? Хотя даже сам факт такой встречи нового главы государства с Вселенским Патриархом – более чем красноречив.

Отвечая на этот вопрос OBOZREVATEL, директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш убежден, что Зеленский даст Фанару только положительные сигналы - а именно, что Украина продолжит многоуровневую и многослойную коммуникацию с Вселенским патриархом.

"Нынешняя коммуникация - это не только продолжение видения Порошенко как кто-то пытается это представить. Системные отношения между Киевом и Фанаром наладились еще во времена Кучмы, когда впервые поняли бесперспективность ориентации на Москву. При Ющенко они вышли на уровень высокой коммуникации - тогда состоялся первый официальный визит. Янукович из этого контекста выпал, а апогеем, конечно, были времена президентства Порошенко, когда Украина получила Томос. И поэтому вполне логично, что 20-летний опыт коммуникации между Вселенским Патриархом и Украиной должен быть продлен. Поэтому со времени избрания Зеленского шли неформальные месседжи о желании такой коммуникации", - сказал Юраш.

Религиевед считает, что Патриарх Варфоломей использует встречу чтобы снять негативные моменты, которые возникли из-за деятельности оппонентов - и представит новой власти из первых уст разъяснения и свое видение того, как должна развиваться процесс развития украинской поместной церкви и роли в ней Фанару.

Он также напомнил, что в Украине действует постоянное представительство (Ставропигия) Вселенского патриарха. "Речь идет о полноценном восстановлении Андреевской церкви и окончания там реставрационных работ. В конце этого года планируется начало системных ежедневных служений в этой церкви. Так же там должен заработать офис, который будет расположен внизу, в так называемом стилобате Андреевской церкви. Поэтому с обеих сторон нужна коммуникация, чтобы перевести отношения на рабочий уровень", - сказал Юраш.

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