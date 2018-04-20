"Бархатная" революция в Армении: количество задержанных перевалило за 2 сотни

Количество задержанных участников акции протеста в Ереване против назначения Сержа Саргсяна премьером правительства Армении возросло до более чем 200 человек, однако количество активистов все равно увеличивается.

Несмотря на дождь, на площади Республики вечером, 20 апреля собралось более 50 тысяч человек. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Днем протестующие блокировали автомобильное движение на улицах и проспектах города. Водители присоединились к активистам.

Отмечается, что по разным данным, к вечеру полиция задержала от 250 до 300 человек. Организаторы призывают сторонников не отвечать на грубые действия полиции насилием. Участники акции собрались на Площади Республики. Протесты продолжаются в городе уже восьмые сутки.

Задержания в Ереване Oleg Panfilov / twitter

Митинг на Площади Республики в Ереване twitter / РБ головного мозга

Напомним, массовые протесты охватили 16 апреля до голосования парламента за назначение Сержа Саргсяна на должность премьер-министра страны. Демонстрация в результате переросла в столкновение активистов с полицией и массовые беспорядки.

Как сообщал "Обозреватель", 17 апреля в Армении началась "бархатная" революция. На следующий день группа протестующих против назначения Сарксяна объявила о блокаде резиденции опального политика.