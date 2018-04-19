Балкон и бутылки: появились новые детали о смерти журналиста, написавшего о "вагнеровцах"

Версия самоубийства российского журналиста Максима Бородина, писавшего об уничтожении наемников ЧВК "Вагнер" в Сирии, остается основной, что подтверждают некоторые факторы.

Так, по данным Telegram-канала Mash, эксперты обратили внимание на балкон, внизу под которым было найдено тело расследователя.

"Его перила располагались низко. Нетрезвый человек может легко через них перевалиться, например, во время курения. В пользу этой версии играет косвенный фактор, - в квартире нашли много пустых бутылок из-под алкоголя. Но версия самоубийства по-прежнему остается ключевой и все из-за последнего смс, отправленного Максимом своей подруге. Он извинялся перед ней и между строк прощался с ней", – говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что следствие не рассматривает версию убийства.

Как сообщал "Обозреватель", Бородин выпал из окна 15 апреля в России. Российский адвокат Марк Фейгин рассказал, что версия об убийстве журналиста имеет право на существование.

Кроме того, знакомая Бородина рассказала, что у него не было депрессии, а также он никогда не жаловался.