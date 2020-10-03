Азербайджан показал новое видео ударов по ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана показало новые кадры ударов по Вооруженным силам Армении в Нагорном Карабахе.

Как сообщается на официальном сайте Минобороны страны, в ходе утренних боев азербайджанские подразделения "нанесли сокрушительные удары по боевой технике противника".

По информации ведомства, уничтожены объекты материально-технического обеспечения и военная техника ВС Армении, доставлявшие оружие и боеприпасы в опорные пункты в горных районах Азербайджана.

Как сообщал OBOZREVATEL: