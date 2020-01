Австралию накрыло новое бедствие: град размером с теннисный мяч попал на фото и видео

После четырех месяцев масштабных пожаров в Австралии выпал аномальный град размером с теннисный мяч.

Природное явление длилось недолго, однако нанесло существенный ущерб. В соцсетях появились подтверждающие фото и видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Больше всего пострадали штаты Новый Южный Уэльс и Канберра. Австралийские чрезвычайные службы за сутки получили более 1,5 тысячи вызовов. И почти тысяча из них были связаны с повреждением зданий из-за стихии. Также градом разбило много авто.

Австралию накрыл град размером с теннисный мяч npr.org

Из-за непогоды Австралийский национальный университет в Канберре закрыл свой кампус на 20-21 января, заявив, что ему необходимо оценить ущерб, нанесенный большому количеству зданий, и начать ремонт.

Australia was pummeled with golf ball-sized hail after a massive dust storm tore through the southeast of the country pic.twitter.com/Il1nrylJCT — NowThis (@nowthisnews) January 22, 2020

Take a look back a few days ago at some new video of the Large damaging Hail that impacted parts of Australia! [Canberra, Australia]



Who's ready for storm season?



Permission: Gav | 01-19-2020@WeatherBug pic.twitter.com/JMpqrTzDtB — Live Storm Chasers (@Livestormchaser) January 22, 2020

Lucky I rode my bike today pic.twitter.com/nV9BaeWoS7 — 💦Hilary 🌈🏳️‍🌈 (@hil_clix_pix) January 20, 2020

happy birthday val! 30 mins ago it was 30c and sunny. #melbweather pic.twitter.com/Xnpt9OBbOw — Daniel (@firewaters) January 19, 2020

Wow. Very large hail just plummeting down in CBR. Stripped the trees, killed birds chaos on roads. pic.twitter.com/74fNrVQKRo — Tom Swann (@Tom_Swann) January 20, 2020

Hail destroying the trees at Parliament House.. poor gardeners pic.twitter.com/bHEES1yhHy — Tamsin Rose (@tamsinroses) January 20, 2020

After the wildfires, here comes a hailstorm in Canberra Australia. pic.twitter.com/VjKW8lTjyE — KaptanHindustan (@GautamTrivedi_) January 22, 2020

