Ударили по жилым домам: появилось видео бомбардировки Сирии авиацией Асада и Путина

Бомбардировку города Маарет-ан-Нуман в Идлибе (северо-запад Сирии) авиацией России и сирийского президента Башара Асада показали на видео.

Роликом, снятым с помощью дрона, поделилось Anadolu на YouTube-канале (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Как передает агенство, по жилым районам на юге Идлиба, в частности по центральной части Маарат-ан-Нумана, продолжают наносить интенсивные удары. Бомбы падают в том числе на жилые дома.

О "ковровой бомбардировке" сирийской территории воздушными силами РФ сообщил также немецкий журналист Джулиан Рёпке.

Российские агентства, как "РИА Новости", пишут, что силы режима Асада заняли населенный пункт Эт-Тах (в 45 км от города Идлиб). Указывается, что отсюда велся постоянный обстрел позиций военных.

Сирийская арабская армия показала, что захватила танк в юго-восточной части Идлиба, который якобы принадлежал группировке Хаят Тахрир Аль-Шам, "после отражения контрнаступления джихадистов".

Flächenbombardements der russischen Luftwaffe heute Morgen in Idlib.

Nichts, was Europa beunruhigen würde.

Sind ja nicht die USA ...



Russian Air Force carpet bombings this morning in Idlib.

Nothing that would bother Europe.

Because it’s not the US ...#Hypocrisy pic.twitter.com/4aJap3IBy4