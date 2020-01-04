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4 января • обновлено в 17:09
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Ударили по жилым домам: появилось видео бомбардировки Сирии авиацией Асада и Путина

2.2т
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Бомбардировку города Маарет-ан-Нуман в Идлибе (северо-запад Сирии) авиацией России и сирийского президента Башара Асада показали на видео.

Роликом, снятым с помощью дрона, поделилось Anadolu на YouTube-канале (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Как передает агенство, по жилым районам на юге Идлиба, в частности по центральной части Маарат-ан-Нумана, продолжают наносить интенсивные удары. Бомбы падают в том числе на жилые дома.

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Ударили по жилым домам: появилось видео бомбардировки Сирии авиацией Асада и Путина

Скрин видео

О "ковровой бомбардировке" сирийской территории воздушными силами РФ сообщил также немецкий журналист Джулиан Рёпке.

Российские агентства, как "РИА Новости", пишут, что силы режима Асада заняли населенный пункт Эт-Тах (в 45 км от города Идлиб). Указывается, что отсюда велся постоянный обстрел позиций военных.

Сирийская арабская армия показала, что захватила танк в юго-восточной части Идлиба, который якобы принадлежал группировке Хаят Тахрир Аль-Шам, "после отражения контрнаступления джихадистов".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети показали видео потока беженцев из сирийского города Идлиб, который регулярно подвергается авиаударам.

Накануне сирийская и российская авиации ударили по школе на северо-западе Сирии. По предварительным данным, в результате погибли 10 человек, из них 6 – дети.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия
Тег
видео
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