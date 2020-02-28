НАТО может вмешаться в конфликт между Турцией и Сирии в Идлибе и призывает Россию не вводить войска.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга в пятницу, 28 февраля. Он отметил, что военный Альянс выражает поддержку турецкому государству.
"НАТО призывает Россию и Сирию прекратить наступление и уважать международное право. Союзники рассматривают возможность оказания дальнейшей поддержки официальной Анкаре. Призываем поддержать усилия ООН по мирному решению конфликта", – говорится в сообщении.
Брифинг Столтенберга
НАТО
Столтенберг отметил, что НАТО продолжит поддержку Турции, в том числе путем усиления ее противовоздушной обороны.
"Турция является союзником НАТО, наиболее пострадавшим от ужасного конфликта в Сирии. Это страна, которая страдает от большинства террористических актов и в которой проживают миллионы беженцев", – отмечено в сообщении.
При этом Столтенберг выразил соболезнования Турции в связи с гибелью солдат в Сирии.
Войска НАТО
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 февраля в сирийской провинции Идлиб от атаки правительственных сил погибли турецкие военные, а также мирные жители. Анкара нанесла ответные удары.
Позже Турция показала видео мощных ударов по войскам сирийского диктатора Башара Асада.
Россия направила к берегам Сирии два фрегата Черноморского флота – "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" – с крылатыми ракетами "Калибр-НК" на борту.
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