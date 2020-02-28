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28 февраля • обновлено в 16:03
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Атака Сирии в Идлибе: НАТО пригрозил ввести войска

27.9т
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НАТО может вмешаться в конфликт между Турцией и Сирии в Идлибе и призывает Россию не вводить войска.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга в пятницу, 28 февраля. Он отметил, что военный Альянс выражает поддержку турецкому государству.

"НАТО призывает Россию и Сирию прекратить наступление и уважать международное право. Союзники рассматривают возможность оказания дальнейшей поддержки официальной Анкаре. Призываем поддержать усилия ООН по мирному решению конфликта", – говорится в сообщении.

Брифинг Столтенберга

Брифинг Столтенберга

НАТО

Столтенберг отметил, что НАТО продолжит поддержку Турции, в том числе путем усиления ее противовоздушной обороны.

"Турция является союзником НАТО, наиболее пострадавшим от ужасного конфликта в Сирии. Это страна, которая страдает от большинства террористических актов и в которой проживают миллионы беженцев", – отмечено в сообщении.

При этом Столтенберг выразил соболезнования Турции в связи с гибелью солдат в Сирии.

Войска НАТО

Войска НАТО

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Конфликт в Сирии
Персона
Йенс Столтенберг
Тег
НАТО
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Ну все напугались))) Страшнооооо... Таких страшных ещё никогда не трахали.
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Рудь Ірина
Рудь Ірина
Чистяков Шурик, ну пока только турки трахнули самолётик да Штаты вагнеровцев размазали..пока все...
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1
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
НАТО это никто и ничто. Х...й мы на него клали...
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Рудь Ірина
Рудь Ірина
Zhikharev Dmitry, на нормальную голову,если НАТО-это никто и ничто-куда ж ты, козлик,класть недомерок будешь?!!!
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1
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hunt andres
hunt andres
Это что гашишевое не окуело??? На минуточку - это Турция ввела свои войска в суверенное государство, борющееся с ИГИЛ.
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