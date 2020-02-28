НАТО может вмешаться в конфликт между Турцией и Сирии в Идлибе и призывает Россию не вводить войска.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга в пятницу, 28 февраля. Он отметил, что военный Альянс выражает поддержку турецкому государству.

"НАТО призывает Россию и Сирию прекратить наступление и уважать международное право. Союзники рассматривают возможность оказания дальнейшей поддержки официальной Анкаре. Призываем поддержать усилия ООН по мирному решению конфликта", – говорится в сообщении.

Брифинг Столтенберга НАТО

Столтенберг отметил, что НАТО продолжит поддержку Турции, в том числе путем усиления ее противовоздушной обороны.

"Турция является союзником НАТО, наиболее пострадавшим от ужасного конфликта в Сирии. Это страна, которая страдает от большинства террористических актов и в которой проживают миллионы беженцев", – отмечено в сообщении.

При этом Столтенберг выразил соболезнования Турции в связи с гибелью солдат в Сирии.

Войска НАТО

Как сообщал OBOZREVATEL:

27 февраля в сирийской провинции Идлиб от атаки правительственных сил погибли турецкие военные, а также мирные жители. Анкара нанесла ответные удары.

Позже Турция показала видео мощных ударов по войскам сирийского диктатора Башара Асада.

Россия направила к берегам Сирии два фрегата Черноморского флота – "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" – с крылатыми ракетами "Калибр-НК" на борту.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!