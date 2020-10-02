Армения ударила по мирному поселку: эксклюзивные кадры с места событий. Фото, видео

ВС Армении обстреляли поселок с мирными жителями вблизи Нагорного Карабаха, несмотря на то, что поблизости нет позиций азербайджанских войск.

Как передает корреспондент OBOZREVATEL с места событий, всего за одну ночь было уничтожено несколько домов и выпущено около 400 мин. В селе Тертер, которое находится на линии фронта рядом с Нагорным Карабахом, по состоянию на 1 октября было убито 16 мирных жителей, 55 человек были ранены (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По свидетельствам местных жителей, по домам били из 120-мм артиллерии.

На улицах Тертера пусто, было слышно глухие взрывы. Большинство людей удалось вывезти. "Местные говорят, что 400 мин они насчитали только за ночь", – сообщила корреспондент.

Жители Тертера заверили, что готовы мирно жить с жителями Нагорного Карабаха, "как раньше".

Подробнее о том, что происходит на линии фронта, и что говорят местные жители о войне, смотрите в эксклюзивном видеорепортаже с места событий.

OBOZREVATEL следит за развитием событий в шестой день противостояния: