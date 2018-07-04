Арестовали бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Раззака. Долгое время увиливавший от уголовных преследований и бесчисленных попыток выдвинуть ему обвинения, Раззака наконец удалось накрыть.

Однако я бы обратил внимание на это событие не так с точки зрения борьбы новой власти с коррупцией (а заодно и с "папередниками"), как через призму триумфа про-китайски настроенных элит.

Хотя бывший премьер Раззак и не был столь ярым противником Китая (а его отец Тун Раззак вообще был первым, кто нормализовал отношения с КНР в 1974 году), последние его телодвижения в сторону США служили таким себе предохранителем для Малайзии.

При Обаме Раззак пытался балансировать китайское влияние американским и японским. Это продлило его политическую жизнь, несмотря на коррупционные скандалы, в которые он встрял ещё 4 года назад.

Приход к власти премьера Махатхира Мухаммеда и возвращение из тюрьмы Анвара Ибрагима - это возможный конец нейтралитета Малайзии по отношению к экспансии КНР в Азии.

Наджиба Раззака закроют надолго. Кроме обвинений в коррупции и взяточничестве, ему должны выдвинуть обвинения в отмывании денег и причастности к убийству известной монгольской модели, которая знала слишком многое.

Есть и другой путь - он сядет не надолго, пойдёт на сделку и станет частью системной оппозиции, став на курс сближения с Китаем и расскажет много интересного про связи с Вашингтоном.

Его команду либо разгонят, либо инкорпорируют в новое правительство, взявшее курс на сближение с Китаем. В условиях протекционистской, анти-глобалистской политики Дональда Трампа в США, Малайзия будет потеряна для Вашингтона, по крайней мере на ближайшее время.

Для Китая это крутые новости - они получат шанс ускорит реализацию проектов в Малайзии в рамках глобальной инициативы "Один Пояс, Один Путь".