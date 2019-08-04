Как многие помнят, в совке не было ни 11-х, ни 12-х классов. Средняя школа была десятилетней с двумя выпускными классами, восьмым и десятым. После восьмого можно было пойти на легкую работу, в "бурсу" (проф-тех училище) или техникум, а после десятого – опять же, на работу или в институт, но парни, в большей своей части, шли в армию.

В общем, автор тогда учился в 8-классе, и внезапно возник острый и публичный конфликт с десятиклассником. Скажем так, это сейчас, когда наступил старший пионерский возраст, два года влево, два года вправо – не имеют особого значения. А тогда, десятиклассник по всем параметрам был более внушительным, чем восьмиклассник.

Но конфликт возник на глазах половины собственного класса, причем – на глазах девочек, и что самое главное – из-за одной из них, на которую наседал тот хлоп. В общем, пришлось его очень резко осадить, и он остановился. Но в результате, было назначено время разборки. Так как на улице тогда было где-то минус 45, то такие мероприятия у нас происходили в раздевалке мальчиков у спортзала, после уроков.

Не знаю как у кого, а у нас драки были по правилам. Собирались товарищи одного и другого бойца, но никто не вмешивался в сам процесс. Драка была либо до первой крови, либо пока кто-то не упадет на пол. После этого – все прекращалось, и инцидент считался исчерпанным. Короче говоря, удалось продержаться довольно долго и даже несколько раз ощутимо потрясти противника. Но потом – был пропущен аперкот и довольно сильно рассечена губа. Противник очень переживал, что теперь будет иметь неприятности, если заметят. Но правила – есть правила. Все прошло тихо и больше подобных "наездов" на наших уже не было.

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Эта старая и казалось бы – забытая история вспомнилась при весьма необычных обстоятельствах. После одной из наших статей о захвате иранскими стражами исламской революции британского танкера, на почту пришло письмо от нашего коллеги, обратившего внимание на весьма любопытный аспект этой истории.

В самом деле, Британия имеет один из самых крупных военных флотов современности, она является ядерной державой и одной из ведущих экономик мира. Казалось бы, делать настолько резкие движения в отношении Британии – довольно рискованно. Проще было бы зацепить кого-то другого, но фото с пояснениями коллеги позволили на это посмотреть иначе.

В самом деле, Иран постоянно, в течение уже сорока лет, акцентирует внимание на Израиле, как на своем перманентном противнике. Более того, из Тегерана регулярно звучат угрозы смести Израиль в море. Трудно даже найти такой месяц, чтобы нечто подобное не звучало от иранских предводителей. Но если до самого Израиля надо еще дотянуться, то танкеры, идущие в Израиль – самая логичная цель для Ирана, но их-то он и не трогает!

Это говорит о том, что беспредельщики, наподобие Ирана, могут демонстрировать свою дурь тем, кто будет долго и нудно раздумывать о целесообразности и адекватности ответа, о глубине озабоченности и прочих вещах. И напротив, связываться с Израилем, который всегда плевал на ООН, Европу, США и весь Запад, если вопрос безопасности становился "рубом", не решиться.

Если кто не помнит, в 60-х годах даже Штаты вводили эмбарго против Израиля, и это не помешало ему "навалять" по первое число всем соседям вместе взятым, которые решили придушить его силами коалиции.

Так что наличие силы – не показатель, и уж тем более – не гарантия безопасности. Для этого нужна безусловная решимость влезть в драку мгновенно и без раскачки. Только тогда тебя воспринимают всерьез и будут считаться с твоей потенциальной силой. Отчаянных бойцов чуют нюхом.

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