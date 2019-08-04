Как многие помнят, в совке не было ни 11-х, ни 12-х классов. Средняя школа была десятилетней с двумя выпускными классами, восьмым и десятым. После восьмого можно было пойти на легкую работу, в "бурсу" (проф-тех училище) или техникум, а после десятого – опять же, на работу или в институт, но парни, в большей своей части, шли в армию.
В общем, автор тогда учился в 8-классе, и внезапно возник острый и публичный конфликт с десятиклассником. Скажем так, это сейчас, когда наступил старший пионерский возраст, два года влево, два года вправо – не имеют особого значения. А тогда, десятиклассник по всем параметрам был более внушительным, чем восьмиклассник.
Но конфликт возник на глазах половины собственного класса, причем – на глазах девочек, и что самое главное – из-за одной из них, на которую наседал тот хлоп. В общем, пришлось его очень резко осадить, и он остановился. Но в результате, было назначено время разборки. Так как на улице тогда было где-то минус 45, то такие мероприятия у нас происходили в раздевалке мальчиков у спортзала, после уроков.
Не знаю как у кого, а у нас драки были по правилам. Собирались товарищи одного и другого бойца, но никто не вмешивался в сам процесс. Драка была либо до первой крови, либо пока кто-то не упадет на пол. После этого – все прекращалось, и инцидент считался исчерпанным. Короче говоря, удалось продержаться довольно долго и даже несколько раз ощутимо потрясти противника. Но потом – был пропущен аперкот и довольно сильно рассечена губа. Противник очень переживал, что теперь будет иметь неприятности, если заметят. Но правила – есть правила. Все прошло тихо и больше подобных "наездов" на наших уже не было.
Читайте:
Ссылка
Эта старая и казалось бы – забытая история вспомнилась при весьма необычных обстоятельствах. После одной из наших статей о захвате иранскими стражами исламской революции британского танкера, на почту пришло письмо от нашего коллеги, обратившего внимание на весьма любопытный аспект этой истории.
В самом деле, Британия имеет один из самых крупных военных флотов современности, она является ядерной державой и одной из ведущих экономик мира. Казалось бы, делать настолько резкие движения в отношении Британии – довольно рискованно. Проще было бы зацепить кого-то другого, но фото с пояснениями коллеги позволили на это посмотреть иначе.
В самом деле, Иран постоянно, в течение уже сорока лет, акцентирует внимание на Израиле, как на своем перманентном противнике. Более того, из Тегерана регулярно звучат угрозы смести Израиль в море. Трудно даже найти такой месяц, чтобы нечто подобное не звучало от иранских предводителей. Но если до самого Израиля надо еще дотянуться, то танкеры, идущие в Израиль – самая логичная цель для Ирана, но их-то он и не трогает!
Это говорит о том, что беспредельщики, наподобие Ирана, могут демонстрировать свою дурь тем, кто будет долго и нудно раздумывать о целесообразности и адекватности ответа, о глубине озабоченности и прочих вещах. И напротив, связываться с Израилем, который всегда плевал на ООН, Европу, США и весь Запад, если вопрос безопасности становился "рубом", не решиться.
Если кто не помнит, в 60-х годах даже Штаты вводили эмбарго против Израиля, и это не помешало ему "навалять" по первое число всем соседям вместе взятым, которые решили придушить его силами коалиции.
Так что наличие силы – не показатель, и уж тем более – не гарантия безопасности. Для этого нужна безусловная решимость влезть в драку мгновенно и без раскачки. Только тогда тебя воспринимают всерьез и будут считаться с твоей потенциальной силой. Отчаянных бойцов чуют нюхом.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.