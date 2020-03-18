1. В Америке большой рывок покупки оружия и аммуниции. Видел кадры, где мужик купил буквально с десяток ящиков патронов для ружья. Я так понимаю ждут зомби или голодных из городов, которые рванут на штурм сытых пригородов. Стрелять голодных будут на поражение. В оружейные магазины с утра стоят огромные очереди.

Американцы массово скупают оружие

Американцы массово скупают оружие

Американцы массово скупают оружие

2. В нашем супермаркете дежурит полиция. Утром состоялась драка. Один штымп наложил себе целую телегу (она размером со средний холодильник) куриных грудок. Забрав просто всё, что лежало на прилавке. И дефицита нет, подвезут ещё, но не успели вывезти со склада магазина. Другой товарищ, увидев такое, решил ему сказать, что он засранец и подлец, в связи с чем состоялась драка с 10-15ю участниками. Битва за курицу продолжалась несколько минут, пока не прибыла полиция - они видимо были рядом. Итог - 20 человек арестованы. Трое в госпитале с синяками и ушибами. К середине дня, в магазин под аплодисменты, заехала 53 футовая фура из которой наверное выгрузили 2-3 тонны одной курицы.

3. Воды питьевой полно.

4. Бумагу туалетную и полотенца бумажные подвезли и ею не просто забит, а пройти невозможно так забит, весь магазин под потолок. Народ продолжает её брать ящиками, но проблем с новой нет.

5. Жидкого мыла нет.

6. Спирта для промывания нет.

7. Геля очищающего для рук и перчаток нет.

8. Питьевой спирт, куда более дорогой, в ассортименте.

9. Кусковое мыло есть.

10. Появились зелёные бублики на День св.Патрика, который не празднуют.

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