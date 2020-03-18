Главная Новости
18 марта • обновлено в 11:25
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Блоги - Новости мира

Александр Флинт
Александр Флинт
Историк, политический обозреватель Все статьи автора

Американцы массово скупают оружие и дерутся в магазине из-за продуктов

3.9т

1. В Америке большой рывок покупки оружия и аммуниции. Видел кадры, где мужик купил буквально с десяток ящиков патронов для ружья. Я так понимаю ждут зомби или голодных из городов, которые рванут на штурм сытых пригородов. Стрелять голодных будут на поражение. В оружейные магазины с утра стоят огромные очереди.

Американцы массово скупают оружие

Американцы массово скупают оружие

Американцы массово скупают оружие

Американцы массово скупают оружие

Американцы массово скупают оружие

Американцы массово скупают оружие

2. В нашем супермаркете дежурит полиция. Утром состоялась драка. Один штымп наложил себе целую телегу (она размером со средний холодильник) куриных грудок. Забрав просто всё, что лежало на прилавке. И дефицита нет, подвезут ещё, но не успели вывезти со склада магазина. Другой товарищ, увидев такое, решил ему сказать, что он засранец и подлец, в связи с чем состоялась драка с 10-15ю участниками. Битва за курицу продолжалась несколько минут, пока не прибыла полиция - они видимо были рядом. Итог - 20 человек арестованы. Трое в госпитале с синяками и ушибами. К середине дня, в магазин под аплодисменты, заехала 53 футовая фура из которой наверное выгрузили 2-3 тонны одной курицы.

3. Воды питьевой полно.

4. Бумагу туалетную и полотенца бумажные подвезли и ею не просто забит, а пройти невозможно так забит, весь магазин под потолок. Народ продолжает её брать ящиками, но проблем с новой нет.

5. Жидкого мыла нет.

6. Спирта для промывания нет.

7. Геля очищающего для рук и перчаток нет.

8. Питьевой спирт, куда более дорогой, в ассортименте.

9. Кусковое мыло есть.

10. Появились зелёные бублики на День св.Патрика, который не празднуют.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр Флинт Александр Флинт
Тема
Коронавирус
Место
США
Теги
оружие вирус
Источник
Источник: Facebook Александра Флинта
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
11
Смешно
22
Интересно
7
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Свавильный Николай
Свавильный Николай
Ценный опыт необъяснимых проявлений общественного сумасшествия. Для социологов (у кого есть мозги) - просто праздник.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
Если подобное будет в России, этот автор обязательно сделает "умозаключение" про диких русских с генетическим страхом голода.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги