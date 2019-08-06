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А жив ли Путин? В России подметили тревожные звоночки. Видеофакт

2.4т Читать материал на украинском

События в Москве наталкивают на мысль, что в России происходит гибридный госпереворот. Причем, отсутствие реакции президента Владимира Путина вызывает подозрения касательно того, не его ли двойник руководит страной.

Об этом написал в своем блоге на "Эхо Москвы" крымский блогер Александр Горный. "Слишком все напоминает 90-е годы, только пока без военной техники, стрельбы и Лебединого озера. Я помню события тех лет, но у людей был шанс защитить себя и страну от происходящего, пусть и ценой своей жизни, был баланс сил. Сейчас народ оказался в полном вакууме и может рассчитывать только на себя и свою смелость", – подчеркнул он.

При этом Горный подметил странное молчание Кремля в этой ситуации.

Владимир Путин

Владимир Путин

ТАСС

"Мы не видим реакции президента, премьера, руководителей парламентских партий, они просто исчезли, а нам показывают странные протокольные фото и видео встреч не имеющие толком отношения к реальной действительности. Может, Президента захватили, может, его мучают и пытают? Может, у нас уже нет Президента и это молчаливый двойник?" – спросил блогер.

При этом в сети появилась еще одна версия происходящего. Так, ее озвучил на своей странице в социальной сети Facebook ученый и блогер из Латвии Андрис Параудзинс. По его мнению, вскоре буде объявлено о недееспособности Путина.

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"Причина – тяжелое ментальное расстройство. Прямо 19 августа и объявят. Не верите? Тогда смотрите видео – дедуля просто заговаривается..." – написал он и выложил ролик.

Как сообщал OBOZREVATEL, пока в России, мягко говоря, отмечается тревожная протестная активность, Путин занимается привычным для Кремля делом – решает внешнеполитические задачи, забывая о внутренних проблемах. К примеру, российский лидер обвинил США в том, что их выход из Договора по ликвидации ракет средней и малой дальности якобы поставил мир перед новой не сдерживаемой гонкой вооружения.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Обоз, хватит деградировать
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Ну и когда открывать шампанское?мир в ожидании хорошей новости -зароем с почестями и сверху положем асфальт
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