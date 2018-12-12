''25 требований желтых жилетов'' во Франции оказались фейком Кремля: громкое расследование

Манифест "желтых жилетов", который состоит из 25 требований к власти Франции, оказался фейком, запущенным Россией через украинскую пианистку, ставшую на сторону врага, Валентину Лисицу.

Об этом свидетельствует громкое расследование "Украинской правды". На размышления о том, что "официальный манифест" не может быть подлинным, натолкнула нелепость требований.

"Официальный Манифест" с перечнем 25 требований выглядит как обычный медийный вброс, который через российские каналы коммуникации попал в украинские СМИ. Последние "помогли" распространить среди украинский очень выгодные российской пропаганде тезиса о желании французов выйти из НАТО и ЕС", — пишет издание.

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Во время распространения "документа" украинские СМИ начали ссылаться на пользователя Twitter с ником Ruslana Boshirova (практически такой позывной был у сотрудника ГРУ Анатолия Чепиги, связанного с отравлением экс-разведчика Скрипаля).

"В марте 2018-го этот пользователь высмеивал аналитика неправительственной организации США Atlantic Council британца Ben Nimmo, который якобы назвал "Руслана Боширова" влиятельным российским ботом. Что интересно, в соответствующем твитте "Руслана Боширова" указан геотег — Москва", — пишет автор расследования.

Сообщается, что ранее этот пользователь Twitter назывался — NedoUkraиnka.

"В своих твиттах "Руслана Боширова-NedoUkraиnka" часто пишет об Украине. И это — антиукраинские сообщения. Под ником NedoUkraиnka Гугл помнит Валентину Лисицу. Она — известная пианистка. Подтверждением этому является и ссылки на YouTube канал ValentinaLisitsa, которое содержится в Твиттер-профили "Руслана Боширова", — говорится в статье.

Пианистка стала на сторону России после агрессии Кремля в Украине. Также она ездила выступать в "Л/ДНР".

В Украине впервые о "25 требований" стало известно 9 декабря, когда их перевела на русский "Лисица-Боширова". А впервые "официальный Манифест" появился в сети в ночь с 5 на 6 декабря.

Тогда в FB создали страницу Charte des gilets jaunes (переводится как Устав или Манифест желтых жилетов).

"Похоже, что страницу создали только для того, чтобы "легализовать" этот "Манифест" для сайта Le libre penseur", — предположил автор расследования.

Именно на это издание в дальнейшем стали ссылаться украинские СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в обнародованном "Манифесте" содержались требования из сферы экономики и труда, политической сферы, сфери окружающей среды и здоровья, а также геополитики.