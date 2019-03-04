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В Запорожской области живет 20-килограммовый кот

1.1т

В свои 2 года животное весит около 20 кг и продолжает расти.

В семье у мелитопольцев живет представитель особой породы котов — мейн-кун лангуст. Самец по кличке Вальтер больше обычных мейн-кунов и имеет немного другую форму морды.

Владелица Вальтера отметила, что сейчас её коту — всего лишь 2 года, и весит он около 20 кг.

Представители породы растут до 6 лет, то значит, что мейн-кун сможет стаь ещё больше и побороться за звание самого большого кота в мире, сообщает MLTPL City.

В Запорожской области живет 20-килограммовый кот

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