В Запорожской области живет 20-килограммовый кот

В свои 2 года животное весит около 20 кг и продолжает расти.

В семье у мелитопольцев живет представитель особой породы котов — мейн-кун лангуст. Самец по кличке Вальтер больше обычных мейн-кунов и имеет немного другую форму морды.

Владелица Вальтера отметила, что сейчас её коту — всего лишь 2 года, и весит он около 20 кг.

Представители породы растут до 6 лет, то значит, что мейн-кун сможет стаь ещё больше и побороться за звание самого большого кота в мире, сообщает MLTPL City.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram