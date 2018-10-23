В Запорожской области светофор одновременно показывал красный и зеленый свет

В Запорожской области курьезная поломка на дороге могла привести к многочисленным ДТП. К счастью, обошлось без пострадавших.

Так, в Мелитополе, в самом центре города проезжающие водители заметили неисправность светофора. Соответствующее видео появилось в соцсети, передает Риа-Мелитополь.

Неисправность светофора заключалась в том, что одновременно горел красный и зеленый свет, что сбивало с толку водителей. Но и светофор для пешеходов работал так же.

В связи с этим могло случиться масштабное ДТП, но водители и пешеходы оказались рассудительными и избежали происшествия.