Вышли с портретами Героев: в центре Киева почтили память погибших в плену защитников Украины. Фото и видео

В центре Киева во вторник, 29 июля, провели акцию чествования погибших в плену защитников Украины. В ней, в частности, приняли участие родственники бойцов, которые вышли на улицу Крещатик, держа в руках фотографии воинов, убитых российскими оккупантами.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Вечная память и слава Героям!

Чествование памяти

Так, утром в центре Киева в 9:00 на Майдане Независимости состоялась акция чествования погибших в "Еленовке" военных. Родственники бойцов и неравнодушные украинцы вышли на Крещатик с плакатами, на которых было написано "Почти" и баннером "Оленевка. 27.07-29.07.22", а такжедержали в руках фотографии Героев.

К акции присоединились прохожие и водители, которые остановились и склонили головы во время минуты молчания.

Что предшествовало

Экспертная группа Организации Объединенных Наций обнародовала обстоятельный отчет с доказательствами того, что именно Россия спланировала и осуществила массовое убийство военнопленных в колонии в Еленовке. Во время террористического акта погибли по меньшей мере 57 украинских воинов, еще около 130 получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 28 июля, в центре Киева на Майдане Независимости люди собрались на памятную акцию, посвященную нашим защитникам, убитым российскими оккупантами во время теракта в колонии в Еленовке (ВОТ Донецкой области). Враг совершил свое преступление в ночь с 28 на 29 июля 2022 года – после этих трагических событий 28 июля в Украине является Днем памяти погибших в плену.

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