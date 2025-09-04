Поджигали технику и оборудование по заказу врага: в Киеве задержали двух злоумышленников. Подробности и фото

Сотрудники Нацполиции и СБУ задержали жителей Киева, которые, по информации следствия, причастны к поджогам. Выполняя задание врага, один из них пытался уничтожить военное авто.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и области. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Сотрудники полиции совместно с СБУ разоблачили и задержали 23-летнего жителя столицы, который выполнял задания вражеских спецслужб", – рассказали правоохранители.

Было установлено, что внимание вражеских спецслужб мужчина привлек, когда искал "легких заработков" в Telegram-каналах. Руководствуясь инструкциями кураторов, злоумышленник с помощью легковоспламеняющегося вещества поджег релейный шкаф сигнальной установки на железной дороге, а через несколько дней – военный автомобиль.

За выполненное "задание" кураторы обещали мужчине 2000 долларов, однако никакого вознаграждения он так и не получил. В обоих случаях злоумышленник фиксировал возгорание объектов на камеру мобильного телефона для "отчетности" перед российскими спецслужбами. Он скрывался в Одессе, где его и нашли.

Также в столице задержан 29-летний киевлянин, который причастен к поджогу служебного авто одной из бригад ВСУ и военного грузовика. Обоим задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали еще троих мужчин, которые, по информации следствия, поджигали авто Сил обороны на Киевщине. Злоумышленники действовали по заказу вражеской спецслужбы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!