Временами гроза и до +25°С: прогноз погоды по Киевской области на 3 августа

В Киеве и Киевской области в субботу, 3 августа, переменная облачность, днем кратковременный дождь, местами гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +25°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 3 августа по Киевщине. Переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Температура по области ночью 13-18°С, днем 20-25°С; в Киеве ночью 15-17°С, днем 22-24°С", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 3 ноября в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Днем будет идти сильный дождь, которому вечером на смену придет дождь с грозой.

Напомним, в Киеве в течение июля было зафиксировано 13 температурных рекордов. Второй месяц лета 2024 года стал пятым самым теплым в рейтинге наблюдений с 1881 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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