Восстановление уровня воды и благоустройство: в КГГА рассказали, когда начнутся работы на озере Синее в Киеве

В Киеве продолжается подготовка к началу работ по расчистке и благоустройству озера Синее в Подольском районе, которое обмелело, в частности, из-за техногенных причин. На данный момент главная цель проекта – наполнение водоема естественным путем.

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Об этом рассказал директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Александр Возный, передает пресс-служба КГГА. Столичные власти планируют начать работы на объекте не позже октября 2023 года.

"У коммунального предприятия "Плесо" есть разработанный специалистами проект, которым предполагается расчистка озера Синее на глубину 5 метров, восстановление его гидрологического режима через открытие подземных источников и наполнение водой естественным путем. Кроме того, столичные власти планируют выполнить расчистку соединительного пролива озеро в кольцо для уравнивания уровней воды и предотвращения застоя", – отметил Возный.

По его словам, основная цель сейчас – наполнить озеро водой. Восстановление озера Синее начнут после прохождения ряда технических процедур. Исполнители работ должны определить до середины сентября, а сами работы на объекте стартуют не позже октября текущего года.

Расчистка и благоустройство водоема будет финансироваться из специального фонда, средства из которого могут направляться исключительно на природоохранные мероприятия. А уже в 2024 году коммунальные службы должны приступить к работе по благоустройству. Здесь планируется обустроить большой пляж и комфортный парк с вело- и беговыми дорожками с соблюдением всех инклюзивных требований.

Следует добавить, что после научного исследования было установлено – причины обмеления озера Синего носят естественный и техногенный характер. К первым относится повышение температуры воздуха (а следовательно рост испарения) и заиление источников питания. К причинам техногенного характера – в частности, водопонижение вследствие строительства жилого массива и автомобильных дорог, которые стали искусственным препятствием для подземных и поверхностных вод.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева продолжают строительство нового пешеходного моста, соединяющего остров Оболонский и парк "Наталка". Сейчас специалисты уже начали устанавливать конструкции в виде волн.

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