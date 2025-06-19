Виталий Кличко показал, как продолжаются масштабные ремонтные работы на улице Глыбочицкой в Киеве. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как продолжается масштабное обновление на улице Глыбочицкой в Подольском районе. В частности, дорожники уже завершили асфальтирование первого участка - от улицы Нижний Вал до Кудрявского спуска.

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Об этом киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Работы выполняют поэтапно, с соблюдением всех технологических норм.

"Проверил, как идет масштабное обновление на улице Глубочицкой в Подольском районе. Работы начали 1 марта этого года. И (специалисты. – Ред.) полностью заменяют дорожное покрытие и изношенные аварийные пути в обоих направлениях движения", – рассказал Кличко.

По словам мэра, дорожники уже завершили асфальтирование первого участка – от улицы Нижний Вал до Кудрявского спуска (нечетная сторона). В частности, переложили 1200 метров гранитного бордюра и заменили 12 дождеприемных колодцев.

Кроме того, специалисты завершили и полную замену трамвайных путей на участке от улицы Нижний Вал до улицы Сечевых Стрельцов – по направлению движения к Лукьяновской площади. Это половина всего маршрута протяженностью 1750 метров. Сейчас продолжается укладка новых путей между улицей Нижний Вал и Кудрявским спуском в обратном направлении движения трамваев.

"Начали и подготовку к обновлению следующего участка - от Кудрявского спуска до Глыбочицкого проезда. Там снимают старое асфальтовое покрытие, заменяют инженерные сети. Работы выполняют поэтапно, с соблюдением всех технологических норм, чтобы обновленная ул. Глыбочицкая стала комфортной, безопасной и удобной для транспорта и пешеходов", - добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идет ремонт путепровода возле станции метро "Дарница". Сейчас специалисты разбирают его опоры и фундамент и одновременно устанавливают новые конструкции.

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