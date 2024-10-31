В сети показали, каким был ВДНХ в 1950-х: архивное фото Киева с высоты

Киевский Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) – это не просто выставочный центр, а настоящий исторический памятник архитектуры XX-XXI веков. Основанный в середине 50-х годов прошлого века, как демонстрация достижений советской промышленности и сельского хозяйства, Экспоцентр пережил взлеты и падения, чтобы возродиться в современном виде.

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Созданный по проектам лучших архитекторов того времени ВДНХ стал символом восстановления страны после Второй мировой войны. Его павильоны, украшенные монументальными барельефами, рассказывали о достижениях советской науки и техники. ВДНХ посещали самые высокие государственные лица со всего мира.

Сообщество "Киев Исторический" в своем Telegram-канале опубликовало историческое фото, показывающее, каким был ВДНХ до массовой застройки территории столичных Теремков. Оно снято с высоты птичьего полета.

На этой фотографии зафиксированы тогдашние окрестности столицы, еще не застроенные многоэтажками. Видны бескрайние просторы современных Теремков.

История ВДНХ

С распадом Советского Союза, выставочный центр постепенно приходил в упадок. Нехватка финансирования, отсутствие государственной поддержки привели к тому, что когда-то величественный комплекс превратился в запущенную территорию.

Ситуация начала меняться только в середине 2010-х годов. Новая команда менеджеров взялась за возрождение ВДНХ. Были проведены масштабные реставрационные работы, созданы новые зоны отдыха, организованы культурные мероприятия.

Современный ВДНХ

Сегодня ВДНХ – это не просто выставочная площадка, а настоящий культурно-инновационный центр, предлагающий своим посетителям множество возможностей для отдыха и развлечений.

Зимние развлекательные парки, летние фестивали, концерты, спортивные состязания – все это стало неотъемлемой частью жизни ВДНХ. Здесь можно прокатиться на коньках, посетить мастер-классы, насладиться вкусной едой и просто провести время в кругу друзей и семьи.

Одним из главных достижений новой команды стало создание уникального в мире зимнего развлекательного парка-фестиваля "Зимняя страна". Свою работу начинают самый большой в стране каток под открытым небом, зимние горки, Резиденция Святого Николая, Замок ледовых скульптур, зимняя ярмарка и другие локации.

Также, на территории ВДНХ работает образовательно-инновационный кластер – школа "Мидгард", закрытая ледовая арена для профессиональных тренировок по хоккею и фигурному катанию, ЗАГС, появляется собственный арт-кластер.

Благодаря усилиям новой команды ВДНХ стал одним из самых популярных мест отдыха киевлян и гостей столицы. Его посещаемость выросла в несколько раз, а территория комплекса постоянно развивается.

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