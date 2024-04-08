В небе над Киевом заметили любопытное оптическое явление. Фото и подробности

В Киеве в понедельник, 8 апреля, после обеда в небе можно было наблюдать интересное атмосферное оптическое явление – гало. Оно выглядит как светлый слабо окрашенный круг вокруг Солнца.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Его появление часто свидетельствует об изменениях погоды.

После обеда 4 мая из-за появления небольших облаков в небе над столицей можно наблюдать интересное оптическое явление – гало. Известно, что оно возникает вследствие преломления и отражения света в ледяных кристаллах. Чаще всего – в перисто-слойных облаках, реже – при других условиях.

Его самая распространенная форма – светлое слабо окрашенное кольцо вокруг Солнца или Луны. В общей сложности известно несколько десятков разновидностей "гало" (до 90). Подавляющее большинство из них редки и наблюдаются только в странах с суровым климатом.

В Украине гало можно наблюдать 70-120 раз в год, но оно в основном малозаметно. Яркое и хорошо заметное – появляется 10-20 раз в год. Например, в марте 2023 года жители Киевщины – вокруг Луны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в ночь с 8 на 9 января заметили интересный оптический эффект – световые столбы. Их часто можно увидеть в холодное время года.

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