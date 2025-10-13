В Киеве зафиксировали уменьшение заболеваемости коронавирусом, но возросло количество пациентов с гриппом и ОРВИ. Подробности

В Киеве на прошлой неделе коронавирус обнаружили у 274 человек. Согласно информации медиков, в городе зафиксировали уменьшение количества новых больных.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского центра контроля и профилактики болезней. Вакцинация остается самым эффективным способом защиты.

"Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве за 41 неделю 2025 года. За прошедшую неделю в столице зарегистрировано 10 102 случая заболеваний гриппом и ОРВИ, включая COVID-19. Это на 6,6% больше, чем неделей ранее (9480 случаев). Показатель заболеваемости составляет 342,2 на 100 тыс. населения, что на 37,7% ниже среднего уровня интенсивности (549,09)", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в течение 41 недели среди взрослых заболело 4238 человек (рост на 12,7%), среди детей – 5864 человека (рост на 2,5%). В общем несовершеннолетние составляют 58% от всех больных (на предыдущей неделе – 60,3%). Среди школьников заболеваемость снизилась на 2,3% – 3303 случая, что составляет 56,3% от всех больных детей. От общего количества больных школьники – 32,7% (на предыдущей неделе – 35,7%).

Кроме того, в Киеве количество новых случаев заболеваемости COVID-19 уменьшилось почти в 1,5 раза – 274 случая, в том числе 32 ребенка (на 40 неделе – 398 случаев, среди них 54 ребенка).

Как сообщал OBOZ.UA, исследования образцов коронавируса, отобранных у больных пациентов на Полтавщине, показали наличие штамма с генетической линией XFG. Это так называемый штамм Stratus – новый штамм COVID-19, который стремительно распространяется в мире.

