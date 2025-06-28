В Киеве стартовала международная серия соревнований по плаванию на открытой воде. Подробности и видео

В Киеве в субботу, 28 июня, стартовали соревнования по плаванию на открытой воде OCEANMAN на одном из заливов Днепра. Первый заплыв состоялся на Оболонском острове.

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Об этом сообщили организаторы мероприятия в социальной сети Instagram. Также соревнования запланированы и на 29 июня.

Так, в столице стартовали на Оболонском острове в субботу, 28 июня, утром стартовали международные соревнования по плаванию на открытой воде OCEANMAN Kyiv 2025.

Из-за утреннего дождя начало мероприятия было перенесено на 30 минут, однако, впоследствии, когда осадки в городе закончились, 142 участника имели возможность принять участие в заплыве длиной 10 километров.

Стоит добавить, что OCEANMAN – это международная серия соревнований по плаванию на открытой воде, которая привлекает участников со всего мира. Это уникальный международный проект, который был разработан пловцами для пловцов.

Принять участие в нем могут спортсмены с разным уровнем подготовки, профессионалы и любители. На сегодня существует уже 27 этапов соревнований, которые проводятся в самых живописных уголках мира.

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