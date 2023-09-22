"Площадь Украинских Героев": в метро Киева уже звучат аудиобъявления с новым названием станции. Відео

В поездах метро Киева уже начали звучать аудиообъявления с новым названием станции метро "Площадь Украинских Героев". Кроме того, была произведена перезапись всех названий станций на английском языке.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Продолжаются работы по замене карты-схемы на информационных стендах (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Аудиообъявления с новым названием станции метро "Площадь Украинских Героев" уже звучат в поездах синей линии. Работы по записи информации на зеленой линии продолжаются. Также провели и перезапись всех названий станций на английском языке", – рассказали в пресс-службе.

Видео дня

В КГГА отметили, что в рамках кампании по переименованию метрополитеновцы:

заменили названия на всех информационных указателях направления движения пассажиров и поездов;

установили новые линейные схемы, находящиеся над дверью в вагонах.

Кроме того, продолжаются работы по замене карты-схемы на информационных стендах, расположенных на платформах станций.

"В общем, процесс переименования идет к завершению. Однако некоторые работы будут продолжаться определенное время, в частности изготовление и установка на каждую переименованную станцию четырех комплектов букв для названий", – резюмировали в КГГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, архитекторы станций Киевского метрополитена выбрали варианты надписей новых названий на путевых стенах станции городской подземки. Речь идет о "Площади Украинских Героев" и "Зверинецкой".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!