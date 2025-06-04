В Киеве россиянин-рецидивист обокрал 77-летнюю женщину. Подробности дела и фото

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого гражданина РФ, который, по информации следствия, причастен к краже. В Святошинском районе злоумышленник похитил сумку 77-летней консьержки и скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратилась 77-летняя киевлянка, которая работает консьержем в одном из столичных домов в Святошинском районе Киева и сообщила, что ее обокрали.

"Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что злоумышленник зашел в подъезд и через открытую дверь заметил, что в подсобном помещении стоит сумка, которая принадлежит пенсионерке. Убедившись, что его никто не видит, нарушитель взял сумку с четырьмя тысячами гривен внутри и убежал", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские установили, что к совершению преступления причастен 35-летний россиянин, который длительное время живет в столице. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, в Ирпене обокрал будущего работодателя. После этого злоумышленник уехал с места преступления на автомобиле пострадавшего.

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