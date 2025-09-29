В Киеве пьяный водитель-иностранец протаранил легковушку: есть пострадавший. Фото и подробности

В Соломенском районе Киева произошла авария с участием двух легковушек, в результате которой есть пострадавший. Как оказалось, виновник ДТП, гражданин другого государства, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит уголовная ответственность.

Что известно

"Автопроисшествие произошло на выходных около полуночи в Соломенском районе столицы. Водитель Volkswagen, двигаясь по улице Павла Скоропадского, столкнулся с автомобилем Hyundai, который двигался в попутном направлении", – рассказали в пресс-службе.

В результате столкновения 30-летний водитель Hyundai, гражданин Таджикистана, получил телесные повреждения в виде закрытого перелома руки и был госпитализирован.

Виновника ДТП, 24-летнего иностранца, полицейские задержали на месте происшествия. Как оказалось сел за руль навеселе – прибор Драгер обнаружил 2,23 промилле алкоголя в его крови.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими авто в состоянии опьянения, начато досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, совершил ДТП, в результате которого погиб мотоциклист. Как оказалось, злоумышленник перед этим был лишен права управления за то, что ранее сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

