В Киеве представительница благотворительного фонда зарабатывала на гуманитарной помощи для ВСУ. Подробности и фото

В Киеве правоохранители ликвидировали схему наживы на гуманитарных автомобилях для Вооруженных сил Украины. Организатором "бизнеса" оказалась представительница одного из благотворительных фондов, которую разоблачили при попытке продать три таких машины.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемой грозит до семи лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, они ликвидировали схему продажи автомобилей, которые завозили в Украину как гуманитарную помощь для ВСУ. К "бизнесу" оказалась причастной 47-летняя уроженка Днепропетровщины, которая ныне проживает в столичном регионе. Она является представительницей одного из благотворительных фондов.

"Женщина наладила схему сбыта автомобилей, ввезенных на территорию страны в качестве гуманитарной помощи для нужд ВСУ. Потенциальных "клиентов" подыскивала через объявления на интернет-платформах и специально созданное сообщество в одной из социальных сетей. Там и рекламировала товар", – уточнили в полиции.

Отмечается, что условия продажи и цену авто обсуждала во время личных встреч и переписок с "клиентами". А после получения оговоренной суммы оформляла необходимые документы и передавала машину новому владельцу.

По такому "бизнес-плану" пыталась продать три автомобиля из гуманитарного автопарка. За них просила 14 тысяч долларов, однако схему воплотить не удалось. Правоохранители задержали злоумышленницу сразу после реализации сделки и получения денег. Во время обысков по месту жительства фигурантки обнаружили и изъяли четыре автомобиля на иностранной регистрации, деньги, мобильные телефоны с переписками с "клиентами" и другие доказательства противоправной деятельности.

По факту незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи (по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а злоумышленнице сообщили о подозрении.

