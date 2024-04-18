В Киеве последний звонок раздастся 31 мая: когда будут выдавать свидетельство о получении образования

В Киеве последний звонок для школьников в этом учебном году прозвучит 31 мая. Соответствующее решение было принято благодаря тому, что в 2023/2024 учебном году столичные учебные заведения не прекращали образовательный процесс и не изменяли сроки каникул.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриивский, передает пресс-служба КГГА. Также уже разработан график выдачи документов об образовании.

По его словам, последний звонок для школьников в этом учебном году прозвучит 31 мая. Соответствующее решение принято с учетом того, что школы Киева в 2023/2024 учебном году не прекращали образовательный процесс, не изменяли сроки каникул.

"Организация комфортных условий обучения во время военного положения была первоочередной задачей для всех школ столицы. За счет городского бюджета заведения общего среднего образования Киева были максимально подготовлены к работе в нынешних условиях. Нам удалось не только наладить интернет в укрытиях, являющихся одним из главных рычагов бесперебойного образовательного процесса, но и обеспечить школам работу без веерных отключений электроэнергии. Также были четко организованы дистанционное обучение и работа школ во вторую смену, что позволило эффективно работать всем учебным заведениям", – заявил Мондриивский.

Для подготовки к Национальному мультимедийному тесту учебным заведениям рекомендовано применить в мае для выпускников и выпускниц модель трансформера. То есть перейти с классно-урочного обучения на индивидуализировано-групповое.

В КГГА добавили, что Департамент образования и науки предложил издать документы об образовании с соблюдением требований безопасности в соответствии со следующим графиком:

свидетельство о получении начального образования – с 31 мая по 7 июня;

свидетельство о получении базового среднего образования – с 13 по 19 июня;

свидетельство о получении полного общего среднего образования – с 20 по 26 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, только 5% украинских 15-летних подростков смогли выполнить все задачи по математике в категории "Пространство и форма" при составлении международного исследования PISA-2022. Таких школьников считают самыми успешными, ведь они достигли 5 или 6 уровня.

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