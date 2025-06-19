В Киеве подпольный цех 'штамповал' фальшивые водительские удостоверения и документы на авто. Подробности и фото

В Киеве правоохранители разоблачили подпольный цех, в котором штамповали фальшивые водительские удостоверения и документы на авто. Стоимость "услуг" составляла от 400 до 450 долларов США с клиента.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. "Бизнесменам" грозит до 12 лет лишения свободы.

Так, в Киеве разоблачили злоумышленников, которые наладили подделку и сбыт официальных документов, которые должны выдаваться только территориальными сервисными центрами МВД. Во время досудебного расследования полицейские установили, что организовал работу подпольного цеха 62-летний киевлянин, который привлек к сотрудничеству трех своих друзей.

"Супружеская пара в возрасте 54 и 56 лет занималась изготовлением удостоверений и других официальных документов с помощью оборудования, которое находилось у них дома, а клиентов подыскивал другой соучастник, 61-летний житель Киевской области через так называемое сарафанное радио. Дельцы за свои "услуги" брали от 400 до 450 долларов с одного клиента, а готовые документы потом отправляли по почте по всей стране", – добавили в пресс-службе.

Во время обыска у злоумышленников были изъяты средства и оборудование для печати, а также черновые записи. Организатор преступления и двое сообщников были задержаны. Всем причастным к "бизнесу" сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, причастны к мошенничеству. Под видом работников СБУ они отобрали у пенсионерок более 4,5 млн гривен якобы для проверки на связь со страной-агрессором.

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