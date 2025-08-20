В Киеве мужчина украл у знакомого дорогую коллекцию редких монет. Подробности дела и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к краже в Подольском районе. Злоумышленник вынес из квартиры друга коллекцию редких монет стоимостью более 330 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит длительный срок заключения.

Что известно

По словам правоохранителей, преступление произошло в квартире на улице Константиновской Подольского района Киева. Было установлено, что к местному коллекционеру накануне приходил 30-летний знакомый. Гость, воспользовавшись тем, что хозяин дома находился в другой комнате, забрал альбом с древними монетами, среди которых были нумизматические раритеты античности и средневековья.

"Общая стоимость похищенного составила более 330 тысяч гривен. Кроме того, злоумышленник похитил также макет пистолета", – уточнили в полиции.

В этот же для, оперативники установили место нахождения предполагаемого злоумышленника и задержали его – у него изъяли похищенное имущество.

Что грозит злоумышленнику

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

