В Киеве молодой человек ограбил женщину прямо на улице под предлогом знакомства. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали молодого человека, который, по данным следствия, причастен к ограблению. Злоумышленник под предлогом знакомства подошел к женщине, а затем похитил дорогостоящий гаджет и скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним обратилась 34-летняя жительница Киева, которая сообщила о том, что неизвестный мужчина похитил ее мобильный телефон возле экспоцентра ВДНХ. Было установлено, что около 23:00 злоумышленник подошел к потерпевшей под предлогом знакомства и намеренно спровоцировал словесный конфликт.

"Во время ссоры женщина уронила на землю свой мобильный телефон стоимостью более 62 тысяч гривен. Злоумышленник поднял гаджет, положил его в карман и, несмотря на требования владелицы вернуть имущество, покинул место происшествия", – уточнили в пресс-службе.

Менее чем за сутки оперативники установили личность предполагаемого грабителя – им оказался 23-летний уроженец Житомирской области, который уже давно проживает в столице. Украденный телефон он спрятал в автомобиле своего товарища и хотел продать. Гаджет изъяли и вернули его владелице.

По факту ограбления, совершенного в условиях военного положения, начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Как писал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мастера по ремонту, который, по информации следствия, причастен к разбойному нападению на пенсионерку. Злоумышленник, угрожая ножом и гранатой, связал пожилую женщину, а затем похитил у неё ценные вещи.

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