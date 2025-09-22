В Киеве ежедневно будут перекрывать Крещатик на время минуты молчания: в КГВА рассказали подробности

В Киеве начнут перекрывать улицу Крещатик ежедневно в 9:00 на время общенациональной минуты молчания. Соответствующее решение будет подготовлено в ближайшее время.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Следить за порядком будет патрульная полиция.

"До конца недели мы начнем перекрытие Крещатика ежедневно в 9:00 на время общенациональной минуты молчания. Я готовлю такое распоряжение. Соответствующие указания будут для патрульной полиции, Центра организации дорожного движения, департамента транспорта, подразделениям, которые отвечают за коммуникации в обществе. Крещатик – сердце столицы. А столица – сердце и пример для всей Украины. Жду не понимания, а уважения к тем, кто отдал жизнь за нашу жизнь", – говорится в сообщении.

Добавим, в январе, столичные власти опубликовали новые рекомендации по общенациональной минуте молчания в Киеве. Отныне о ее начале будут объявлять в общественном транспорте и через системы оповещения на Крещатике и Майдане Независимости.

Как сообщал OBOZ.UA, что мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новую функцию. Отныне оно оповещает о минуте молчания, чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни за независимость и территориальную целостность Украины.

