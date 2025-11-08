В Киеве двум ворам-рецидивистам светит 8 лет за решеткой: как они грабили квартиру на Троещине. Подробности и фото

В Киеве будут судить двух мужчин, которые, по информации следствия, причастны к квартирной краже. Злоумышленники, которые уже ранее имели проблемы с законом, обокрали дом в Деснянском районе города.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно о преступлении

По словам правоохранителей, в августе к ним обратился житель Троещины с сообщением о квартирной краже. Тогда, полицейские задержали двух подозреваемых киевлян – 40 и 47 лет, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.

"В ходе досудебного расследования правоохранители выяснили, что злоумышленники, открыв замок входной двери специально подготовленным инструментом, попали в квартиру и вынесли оттуда наличные: 8 000 долларов и 60 000 гривен. Среди прочего, нарушители похитили телефон и личные вещи владельца", – уточнили в пресс-службе.

По факту кражи, соединенной с проникновением в жилище, совершенной по предварительному сговору группой лиц и совершенной в условиях военного положения было начато досудебное расследование, а задержанным сообщили о подозрении. Сейчас следствие по данному факту завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела.

