В КГГА рассказали о последствиях непогоды, которая бушевала в Киеве 22 июля. Подробности и фото

В Киеве в результате непогоды, которая бушевала во вторник вечером, 22 июля, было повалено 175 деревьев. Подавляющее большинство таких случаев было зафиксировано на придомовых территориях.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. К сожалению, есть пострадавшие среди горожан.

Последствия непогоды

Отмечается, что сейчас работники КО "Киевзеленстрой" продолжают устранять последствия непогоды 22 июля. Из-за урагана в столице было повалено 175 деревьев, подавляющее большинство которых – на придомовых территориях.

"Сейчас задействовано более сотни работников и более 30 единиц техники. На 82 локациях работы уже завершены. Там демонтировали сломанные деревья и ветки, убрали территорию и тому подобное. В других местах повреждений работы продолжаются, привлечена необходимая техника", – уточнили в пресс-службе.

В КГГА добавили, что в результате непогоды также были зафиксированы повреждения авто, подъездов жилых домов и тому подобное. 8 человек получили травмы и были госпитализированы.

Что предшествовало

К вечеру во вторник, 22 июля, Киев и область накрыл мощный шторм. Непогода повалила деревья, а вместе с ними и строительный кран.

Как сообщал OBOZ.UA, Непогода, которая бушевала в Киеве во вторник, 22 июля, задела и столичный зоопарк. В результате порывов ветра здесь повреждены вольеры, сломаны деревья и ветки.

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