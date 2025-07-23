Повреждены вольеры, сломаны деревья: Киевский зоопарк пострадал в результате непогоды 22 июля. Фото

Непогода, которая бушевала в Киеве во вторник, 22 июля, задела и столичный зоопарк. В результате порывов ветра здесь повреждены вольеры, сломаны деревья и ветки.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриивский. Днем заведение снова будет доступно для посетителей.

Что произошло

"Вчерашняя (22 июля. – Ред.) непогода задела и столичный зоопарк: повреждены вольеры, сломаны деревья и ветки. К счастью, все животные в безопасности – работники среагировали мгновенно и перевели их в зимние помещения", – написал Мондриивский.

Он добавил, что до 22:00 часть последствий сотрудники заведения ликвидировали собственными силами. С 7:00 среды, 23 июля, на месте происшествия также начала работать команда "Киевзеленстроя".

Киевский зоопарк заработает в среду, 23 июля, с 12:00, а ремонтные работы продолжаются – специалисты восстанавливают крышу, ограждения, стеклянные конструкции.

Что предшествовало

В пресс-службе Украинского гидрометцентра предупреждали о значительном ухудшении погодных условий в столице и области 22 июля. Синоптики отмечали грозы, град и шквалы 15-20 м/с. Был объявлен I уровень опасности, желтый.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером во вторник, 22 июля, Киев и область накрыл мощный шторм. Непогода повалила деревья, а вместе с ними и строительный кран.

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