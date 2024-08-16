В КГГА рассказали, на сколько Киев готов к новому отопительному сезону

В Киеве по состоянию на 16 августа на 80% столичных зданий и объектов городского хозяйства уже выполнена подготовка к новому отопительному сезону. В частности, проведены гидравлические испытания на 85% на тепловых сетях.

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Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба ведомства. Подготовка к зиме продолжается.

Так, по его словам, в Киеве на 80% столичных зданий и объектов городского хозяйства уже выполнена подготовка к зиме. Проведены гидравлические испытания на 85% тепловых сетей, а также на 90% выполнены плановые ремонты и регламентные работы на котельных и тепловых пунктах.

По его информации, в настоящее время тепловики активно ликвидируют обнаруженные во время гидравлических испытаний повреждения, отремонтировано более 1,5 тысяч повреждений трубопроводов. "Киевтеплоэнерго" также осуществляет модернизацию сопутствующего теплоэнергетического оборудования.

"К началу октября отопительная система должна быть готова к запуску. Впрочем, я прошу всех балансодержателей не ждать до сих пор и уже сейчас оформить акты готовности зданий к отопительному сезону. В первую очередь, это касается жилищного фонда, а также образовательных и медицинских учреждений", – подчеркнул Пантелеев.

Он отметил, что Киев снова готовится к холодам в условиях возможного ограничения электроснабжения, учитывая масштабные повреждения энергетической инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев готовится к сложному отопительному сезону, учитывая масштабные повреждения энергетической инфраструктуры. В частности, запланировано отремонтировать более 150 теплоисточников и более 200 котлов.

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