В КГГА назвали реальную себестоимость проезда в общественном транспорте Киева: будут ли повышать тариф

Тарифы на проезд в наземном транспорте столицы сегодня должны составлять около 25 гривен. Это позволит не только обновлять подвижной состав, но даст средства на достройку метро.

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Об этом в эфире КиевFM рассказал директор Департамента транспорта КГГА Руслан Кандибор. В настоящее время цена за одну поездку составляет 8 гривен.

"Если бы мы подняли тариф до 24-25 гривен, чтобы хотя бы возить людей по безубыточному тарифу, по себестоимости, не говоря о развитии – то этих 7 млрд (дотаций на метрополитен и "Киевпасстранс" в год. – Ред.), что у нас есть , за 2 года у нас будут деньги для метро, которое собираемся достроить", – рассказал Кандибор.

Объясняя, почему тарифы на проезд до сих пор не повысили, чиновник ответил, что этот вопрос решения зависит от Киевсовета, который продолжает поддерживать дотации для общественного транспорта.

"Я всегда говорю, что надо поднимать. Я хочу развивать отрасль, иметь дополнительные поступления, обновленный транспорт, новое строительство мостов, которые нужно делать - но все эти деньги мы сегодня пускаем на дотации транспорта. Пока же таких планов (по повышению тарифов. – Ред.) нет", – резюмировал Кандибор.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве специалисты завершили работы по строительству нового участка тоннеля между станциями метро "Демеевская" - "Лыбидская". Рабочие начали засыпать котлован грунтом.

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