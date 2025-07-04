Ударом вынесло окна, квартиры выгорели изнутри: новые фото и видео последствий попадания 'Шахеда' в многоэтажку в Киеве

Страна-террорист РФ в ночь с 3 на 4 июля нанесла комбинированный удар по Киеву с помощью БПЛА и ракет. В Святошинском районе города, в частности, дрон-камикадзе попал в многоэтажный дом, в результате чего здесь начался пожар, есть пострадавшие.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Мы призываем жителей столицы не игнорировать воздушную тревогу!

Так, в ночь на 4 июля Россия нанесла комбинированный удар по Киеву с помощью дронов-камикадзе и ракет. В результате террористической атаки в Киеве повреждены дома, в частности в Святошинском районе дрон-камикадзе попал в многоэтажку, в результате чего здесь начался пожар. Огонь оперативно потушили спасатели ГСЧС.

На нескольких этажах выгорели квартиры, кроме того взрывной волной выбило окна, а также в зданиях рядом. К сожалению, есть пострадавшие среди местных жителей. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и коммунальные службы.

Напомним, страна-агрессор Россия с вечера 3-го и до утра 4 июля массированно атаковала столицу Украины ракетами, ударными и имитационными беспилотниками. В ряде районов Киева зафиксировано падение обломков, вспыхнули пожары, из-за действий врага пострадали 23 мирных жителя.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в результате массированной российской атаки с 3 на 4 июля была повреждена железнодорожная инфраструктура в черте города. Из-за этого произошли изменения в движении некоторых поездов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!