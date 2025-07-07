Навсегда 25: на фронте погиб военный из Киевской области Сергей Дудник. Фото

На Сумском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Сергей Дудник. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 1 июля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Так, в понедельник, 7 июля, Бориспольская община попрощалась с 25-летним Сергеем Дудником. Воин был оператором отделения ударных беспилотных авиационных комплексов.

"Всегда с улыбкой, очень добрый" – таким его запомнили семья и друзья. Сергей с детства увлекался футболом, но из-за проблем со здоровьем не смог стать профессиональным игроком. Имел талант к компьютерам – легко овладел техникой и в армии, в частности беспилотные комплексы.

Герой вместе с братом вступили в ряды ВСУ в октябре 2024 года, после прохождения подготовки вместе с побратимами отправился на Сумщину сдерживать врага. 1 июля жизнь мужественного украинского воина оборвалась.

"В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины... Наши искренние соболезнования семье, родным, близким в эту трудную минуту!", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Алексей Душкин. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 2 июля.

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