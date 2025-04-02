Столб дыма накрыл полрайона: в Киеве произошел пожар в ресторане. Подробности и видео

В Киеве в среду, 2 апреля, произошел пожар в ресторане Ottoman Turkish Restaurant. Он расположен вблизи дворца "Украина", на улице Большой Васильковской.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. На месте происшествия работают спасатели.

"По предварительной информации произошел пожар в ресторане Ottoman Turkish Restaurant, расположенном на первом этаже семиэтажного дома по улице Большой Васильковской. Информации о пострадавших пока нет", – рассказал наш собеседник.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, что над домом, где расположено заведение питания, поднялся большой столб дыма.

Напомним, в Святошинском районе Киева в воскресенье, 30 марта, произошел пожар в подземном переходе. Огонь возник в магазине у входа на станцию метрополитена.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева ночью в одном из общежитий загорелась электрощитовая. Во время тушения огня спасатели эвакуировали из здания 10 человек, среди которых двое – дети.

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