Спроектированный в стиле ар-деко: 86 лет назад в Киеве открылся ЦУМ. История и уникальные фото

В мае 1939 г. в центре Киева открылся Центральный универсальный магазин, более известный как ЦУМ. Его здание спроектировано в стиле ар-деко и является памяткой истории и архитектуры.

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Он расположен на улице Крещатик, 38. Старые фото и историю опубликовали на портале КВИДО.

"86 лет назад, 1 мая 1939 года, был открыт ЦУМ на Крещатике. Центральный универсальный магазин Киева – магазин в центре Киева, памятник истории и архитектуры", – говорится в сообщении.

Универмаг был спроектирован в стиле ар-деко, но сам ЦУМ строили достаточно долго. Рабочие чертежи были готовы уже в 1935 году, но доделывались и подгонялись под условия выбранной местности. Устанавливались массивные металлические рамы, зеркальные витрины. В интерьере универмага поражали невиданной, в то время роскошью колонны с капителями, лестницы с роскошными перилами.

В 1955–1958 универмаг расширили, построив крыло со стороны улицы Крещатик. Проект реализовали архитекторы Гомоляка и Жога. Торговая площадь увеличилась до 9 000 м². Универмаг мог обслуживать 170 тысяч человек в день.

В 60-70-х годах над дизайном витрин ЦУМа работала команда под руководством художника-декоратора Евгения Шереметьева. ЦУМ являлся местом встречи творческой интеллигенции Киева (художников, скульпторов, архитекторов и режиссеров), среди которых был, в частности, Сергей Параджанов.

1 февраля 2012 года ЦУМ закрыл свои двери для посетителей в связи с реконструкцией. Через четыре года – в начале декабря 2016 состоялось торжественное открытие киевского здания. Посетители также могли пройтись почти по всем этажам еще до открытия. Интерьер внутри универмага стал "воздушным" и современным, а площадь в целом значительно увеличилась.

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