Современная архитектурная жемчужина: Кличко напомнил, как строили Мост-волну на Оболони. Видео

В мае этого года в Киеве было завершено строительство пешеходного моста, соединившего Оболонскую набережную с одноименным островом. Этот проект стал настоящей современной архитектурной жемчужиной города.

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Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Виталий Кличко. Місто продовжує жити, підтримувати ЗСУ та розвиватись.

"В мае 2024 Киев получил еще одну современную архитектурную жемчужину и зону отдыха и реабилитации – пешеходный мост, соединивший Оболонскую набережную с островом Оболонским. Длина моста – 176 м, ширина – 3,5 м. Доступен он как для пешеходов, так и для велосипедистов", – рассказал Кличко.

Мэр Киева напомнил, что начали строить мост в 2021 году. Работы на объекте приостановили из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину, но возобновили в 2023-м. Специально для него из Азовстали в столицу доставили 300 тонн стальных конструкций буквально перед началом полномасштабной агрессии России.

Мост был построен на средства меценатов – установили энергосберегающее LED-освещение и обеспечили удобный доступ для маломобильных групп населения.

"На острове Оболонский обустроили зоны отдыха, веломаршруты, пешеходные дорожки, высадили деревья, кусты, цветы. А также сохранили природную флору и фауну", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 2024 году было завершено строительство нескольких важных инфраструктурных объектов. В частности, речь идет о новом путепроводе на пересечении улиц Полярной и Богатырской.

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